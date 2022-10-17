أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 17-10-2022.. وعيار 21 يخسر 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 17-10- 2022 تراجعا بشكل ملحوظ في أولى أيام التداولات الأسبوعية بسوق الصاغة المحلية نتيجة زيادة المعروض من المعدن الأصفر، فيما ارتفع سعر أوقية الذهب خلال أول أيام التداول الأسبوعية في البورصة العالمية للمعادن بنحو 10 دولارات للأوقية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب للمال، إن سعر الجرام فقد حوالي 4 جنيهات جملة واحدة اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1114 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1118 جنيها، غير المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 17-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1274 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الانخفاض بشكل ملحوظ، ليسجل 1274 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1114 جنيها)

كما خسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 4 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1114 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط ملحوظ، خاصة أنه العيار الأقل سعرا، ليسجل 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8912 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8912 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39494 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.274 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1656 دولار بعد ان قفز صباح اليوم بنحو 10 دولارات للأوقية