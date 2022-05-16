أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-5-2022.. وانهيار عيار 21

في أول أيام تعاملاتها الأسبوعية تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-5-2022 خلال بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة في محتلف المحافظات ، مع خسارة أوقية الذهب نحو 9 دولارات بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

وعلمت المال من تجار الذهب أن جرام الذهب في مصر تراجع اليوم بقيمة 20 جنيها ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1080 جنيها، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1100 جنيه غير متضمن قيمة المصنعية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-5-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1235 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1235 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1080 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1080 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (925 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 925 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8640 جنيها)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8640 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 38285 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1803 دولارات.

وساهمت القرارات الحكومية لدعم استيراد المواد الخام والصناعة وأبرزها العودة للعمل بمستندات التحصيل في الاستيراد بدلا من فتح اعتمادات مستندية في هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر بعد أن شهد انفراجة في إمكانية استيراد الذهب مجددا.