أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-11-2020 وصعود عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 24 (941 جنيهًا) للجرام

بدأت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على صعود سعر أوقية الذهب ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-11-2020، بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، ارتفاعا بنحو جنيهان حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 21 اليوم، 824 جنيهًا، مقارنة بنحو 822 جنيها أمس. أسعار الذهب

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-11-2020.

سعر الذهب اليوم عيار 24 (941 جنيهًا) للجرام

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا فى بداية تعاملات اليوم الصباحية 941 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (824 جنيهًا)

صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 824 جنيهًا للجرام غير شامل المصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18 (705 جنيهات)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 705 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6592 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6592 جنيهات، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وشهد سعر أوقية الذهب ارتفاعا خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1895 دولارا أسعار الذهب في مصر

الصاغة: توقعات بصعود قوي لسعر الذهب في مصر

وتسود توقعات بسوق الصاغه الذهب بعودة سعر الذهب في مصر للارتفاع وذلك علي خلفية صعود أوقية الذهب عالميا بسبب المظاهرات والاحتجاجات في بعض الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اتهامات من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن.

سعر الذهب

كما أنه مع زيادة الإصابات بكورونا يرفع أسعار الذهب، إضافة إلى أنه مع تراجع الأسعار تراجعت المبيعات بشكل كبير نظرا للحالة الاقتصادية للمواطنين وانشغال البعص بالمصاريف المدرسية والدروس وشراء العلاج والخوف من موجة ثانية لكورونا.

وأشار وصفي واصف رئيس شعبة الذهب إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليا.

الذهب

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

وشهد سوق الذهب مؤخرا، طرح أشكال ذهبية بأوزان خفيفة مثل جرام ونصف إلى 2 جرام حرك سوق الذهب بشكل ملحوظ حاليا، وشهدت القاهرة الكبرى تراجع الطلب فيها على الذهب قياسا على باقى المحافظات.

ومن العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميا خاصة الولايات المتحدة.