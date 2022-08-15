أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 15-8-2022.. وتراجع عيار 21

بدأت التعاملات في سوق الصاغة المحلية صباحا على تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 15-8-2022 علي خلفية هبوط الطلب على المعدن الأصفر محليا بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن وخسارة الأوقية نحو 17 دولارا خلال أول أيام التداولات.

وخالف الذهب كل التوقعات باستمرار المسار الصعودي لينخفض صباحا بقيمة 5 جنيهات ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1055 جنيها، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التي سجلت 1060 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 15-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1206 جنيهات)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير ، ليسجل 1206 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيها)

ووفقا لتجار الذهب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تأثر بتراجع الاوقية عالميا ليفقد 5 جنيهات صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 1055 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (902 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا لاسيما وانه العيار الأقل سعرا محليا ليسجل 902 جنيه في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8440 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37417 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى حوالي 1.206 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1785 دولار نهاية اليوم.

ويأتي انخفاض سعر الذهب على خلفيه توجه المستثمرين لجني الأرباح بعد ارتفاع الاوقية بشكل كبير بالإضافة إلى عدم وجود طلب على المعدن عالميا ومحليا.