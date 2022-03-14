أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-3-2022.. وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

افتتحت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على هبوط في سعر الذهب اليوم، ويتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-3-2022 بشكل ملحوظ أول أيام تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، مع خسارة أوقية الذهب نحو 15 دولارا عقب الإعلان عن بدء مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا وقيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.

وفقد الجنيه الذهب نحو 24 جنيها من قيمته وتراجع الجرام نحو 3 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 882 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس والتى بلغت 885 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-3-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1003 جنيهات)

وشهد جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر هبوطا بشكل ملحوظ صباحا، ليسجل 1003 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (882 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا فقد تراجع نحو ثلاثة جنيهات اليوم التعاملات ليبلغ 882 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (757 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 757 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7056 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أكثر من 24 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 7056 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 31092 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1003 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1970 دولارا.