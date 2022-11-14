أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-11-2022.. وعيار 21 يخسر 14 جنيها

افتتحت سوق الصاغة تداولاتها الأسبوعية على انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-11-2022 بشكل ملحوظ في تعاملاتها الصباحية، على خلفية خسارة أوقية الذهب نحو 9 دولارات بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول ليخسر المعدن حزء من مكاسبه .

وتراجع الجرام في مصر بحوالى 14 جنيها جملة واحدة ليخسر مكاسبه التى حققها أول أمس، وينخفض سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1259 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 1273 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-11-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1438 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية فإن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع بشكل كبير ، ليسجل 1438 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1259 جنيه)

وخسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 جزءا كبيرا من مكاسبه بعد هبوط الأوقية عالميا ليبلغ 1259 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1079 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضا ، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا نحو 1079 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10072 جنيها)

فيما فقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 112 جنيها ليسجل نحو 10072 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44578 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.438 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا انخفاض ملحوظ خلال التعاملات في أول أيام تداولاتها الأسبوعية إلى مستوياتها نحو 1763 دولار مع ارتفاع سعر الدولار عالميا امام باقي العملات.