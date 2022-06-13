أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 13-6-2022.. وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

مع أول أيام التداولات الاسبوعية في بورصة المعادن العالمية ينخفض سعر أوقية المعدن الأصفر بشكل كبير ، وتتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 13-6-2022 في سوق الصاغة صياح اليوم ، مع تأكيدات بصعوبة توقع مسار الذهب عالميا ومحليا نتيجة انتظار الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال تجار الذهب في سوق الصاغة ، إن هناك تراجعا بقيمة 5 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 999 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس التي سجلت 1004 جنيهات، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 13-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1145 جنيها)

تراجع مستمر شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير ، ليسجل 1145 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (999 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا جديدا مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 999 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (855 جنيهًا)

وسجل جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا بشكل ملحوظ على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7992 جنيها)

وبلغت خسائر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيها لكل جنية ذهب ليتراجع ويسجل نحو 7992 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نلحو 35495 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.145 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات من 1871 إلى نحو 1854 دولارا ، فيما ينتظر الجميع اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة على الدولار .