أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 12-9-2022.. وعيار 21 يرتفع جنيهين

ارتفاع جديد بسعر الذهب اليوم بعد استقراره على مدار يومين ليعاود الصعود الطفيف في البورصة العالمية للمعادن، ويتزامن معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 12-9-2022 في بداية تعاملات اليوم، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا بعد تراجعه عالميا أول أمس.

من جانبه، أوضح محمد زويل عضو شعبة الذهب، أن عيار 21 ارتفع جنيهين صباح اليوم ليسجل العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر نحو 1116 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام أمس التى سجلت 1114 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 12-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1275 جنيها)

وعاود سعر الذهب عيار 24 الصعود بقيمة 2 جنيهات، وهو أعلى سعر لجرام الذهب في مصر الآن ليبلغ 1275 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1116 جنيها)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع متأثرا بالسعر العالمي، في التعاملات ليبلغ 1116 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (956 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعر محليا نظرا لأنه الأقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 956 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8928 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8928 جنيها، ليربح 16 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39525 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.275 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت البورصة العالمية للمعادن التعاملات الأسبوعية على ارتفاع ملحوظ فيما ربح المعدن الأصفر عالميا نحو 10 دولارات، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1726 دولارا.