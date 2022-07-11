أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-7-2022.. وعيار 21 يخسر 4 جنيهات

تراجعت كافة أعيرة المعدن الأصفر وهبط معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-7-2022 بشكل طفيف في تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات، بعد ما فقدت أوقية الذهب نحو 8 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط التذبذب صعودا وهبوطا.

وخسر جرام الذهب اليوم في مصر 4 جنيهات في التعاملات الآن، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1001 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1005 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1146 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1146 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1001 جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة انخفاض أوقية الذهب ليفقد نحو 4 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1001 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (857 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 857 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8008 جنيهات)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8008 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35526 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1146 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وافتتحت البورصة العالمية تداولاته‍ا الأسبوعية على انخفاض ملحوظ في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1734 دولارات