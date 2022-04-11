بدأ سعر الذهب اليوم تعاملاته الأسبوعية على قفزة في بورصة المعادن العالمية، لترتفع معه أسعار الذهب في مصر الإثنين 11-4-2022 في بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المحلية، ليواصل تسجيل مستويات كبيرة في ظل تحرك أوقية الذهب وارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا، إن سعر الذهب في مصر ربح نحو 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1007 جنيه للجرام، بعد تسجيله أمس مستوى 997 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 9 جنيهات، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1007 جنيهات)

وأشار نجيب إلى أن جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز مثل باقي الأعيره بشكل كبير في التعاملات ليبلغ 1007 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (863 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه بالتعاملات الصباحية ليبلغ 863 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8056 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 106 جنيهات ليبلغ نحو 8056 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1958 دولارا.

وصعد سعر اوقية الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية اليوم بواقع 10 دولارات للأوقية واستفادت بها أسعار الذهب اليوم في مصر لتسجل أعلى مستوى في أبريل.