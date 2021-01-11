أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-1- 2021 واستقرار عيار 21

واصلت أوقية الذهب استقرارها في بورصة المعادن العالمية أول ايام تعاملاتها الأسبوعية ليشهد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 11-1-2021 ثباتًا مع منتصف التعاملات في السوق المحلية لمحلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب في مصر استقرار عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي بسعر 810 جنيهات، مقارنة بأسعار التداولات خلال تعاملات أمس، والتي سجلت نفس السعر أيضاً، غير شامل المصنعية حيث يتم احتسابها وفقًا للعيار، كما تختلف من تاجر لآخر. سعر الذهب

وتنشر“المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الإثنين 11-1-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (926جنيهًا)

واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في التعاملات استقراره ليصل إلى 926 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (810 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 810 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (697 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية نحو 697 جنيها فى نهاية تعاملات سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارا اليوم ليسجل 6480 جنيها، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27780 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 925 ألف جنيه اليوم.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار خلال التعاملات الآن 1850 دولارًا

الصاغة: توقعات بعودة سعر الذهب في مصر للصعود

وتسود توقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، انه من المرتقب ان يواصل سعر الذهب في مصىر الاستقرار ثم يعاود الصعود مجدداً مع توقعات بإمكانيه صعود المعدن الأصفر مع الأزمات الحالية وانتشار فيروس كورونا بقوة واستمرار بعض الاقتصاديات في الإغلاق وزيادة نسبة الإصابات.

وقال سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب، إن هبوط سعر الذهب بشكل مفاجئ سيساهم في إمكانية حدوث رواج والقيام بعرض مشتريات تناسب الجميع وبشكل منخفض نظرا للحالة الاقتصادية للبعض، مع توقعات باستمرار الأسعار في الهبوط.

ولفت سكرتير الشعبة إلى أن هبوط سعر الملاذ الآمن عالميا ومحليا، يساعد على رواج المبيعات بشكل مقبول، لكن المبيعات ما زالت متراجعة، كما يأمل أصحاب محال الذهب في استقرار الأسعار بشكل مؤقت، لجذب الزبون بعد انعدام المبيعات، على خلفية انتشار جائحة كورونا.