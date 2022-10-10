أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 10-10-2022.. وثبات عيار 21 رغم التراجع عالميا

أعلنت شعبة المعادن في الغرف التجارية هبوط سعر أوقية الذهب خلال تداولات بورصة المعادن العالمية في أولى جلساتها الأسبوعية اليوم، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 10-10-2022 في بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وحقق الذهب خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، فيما يستقر مستوياته لليوم الثاني علي التوالي، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1084 جنيها للجرام بدون مصنعية، فيما يحافظ المعدن الأصفر على مستويات الطلب محليا خلال تعاملات الأسبوع.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 10-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1239 جنيها)

ووفقا لشعبة المعادن فإن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر شهد ثباتا بشكل ملحوظ بالتعاملات ليبلغ 1239 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1084 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار متواصل صباح اليوم ويسجل 1084 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18ويستقر عند مستوى 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8762 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8762 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38409 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار عند حوالي 1.220 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 18 دولارا ليسجل نحو 1682 دولارا، وينتظر الذهب اجتماعات صندوق النقد الدولي الاسبوع الجاري، إضافة إلى سعر العائد على السندات الأمريكية.