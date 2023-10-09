أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين .. عيار 21 يرتفع 35 جنيهًا للجرام

ارتفعت بشكل متواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 9-10-2023 بقيمة 35 جنيهاً للجرام الواحد في افتتاحية تداولات سوق الصاغة وبورصة المعادن الدولية اليوم ، مدعومة بفعل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد التوقعات بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بينما ارتفع السوق العالمي بشكل كبير أيضاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر 9-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 الى مستويات نحو 2240 جنيهاً للجرام في التداولات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2210 جنيه للجرام قبل أن يرتفع ليسجل أعلى مستوى عند 2215 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

شهد سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاع جديد ليسجل 1900 جنيهاً للجرام في التعاملات الصباحية غير شامل المصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر سجل نحو 17720 جنيها للجرام في سوق الصاغة

يأتي هذا بعد ان ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق الجلسة عند المستوى 2190 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 2180 جنيه للجرام.

عاد الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل ملحوظ بفعل التوقعات بحدوث تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد سلسلة من الأحداث السلبية الأسبوع الماضي كان أهمها خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة موديز العالمية.

بالإضافة إلى هذا ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمي ليرتفع سعر الأونصة العالمية بفعل تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل الأمر الذي زاد من المخاوف الجيوسياسية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أما عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا فقد صرحت أن مصر ستستنزف احتياطيها من العملات الأجنبية إذا استمرت في تأجيل قرار خفض قيمة العملة المحلية، وأشارت أيضاً إلى إشادتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتصحيح الوضع المالي والاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يحاول الذهب حالياً اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1850 دولار للأونصة والاختراق الناجح لهذا المستوى يدفعه إلى 1880 دولار للأونصة وهو المستهدف القادم للذهب على المدى القصير.

وصول الذهب إلى المستوى 1880 دولار للأونصة قد يعيد عمليات البيع مجدداً ليعيده مرة أخرى إلى مستويات 1850 دولار للأونصة، وإذا حصل السعر على زخم إيجابي قد يساعده على اختراق المستوى 1880 دولار للأونصة ولكنه قد يواجه صعوبة في اختراق المستوى النفسي 1800 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي فقد تزايد زخم عمليات الشراء من جديد ليندفع السعر فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 2225 جنيه للجرام وفي حالة الاختراق الناجح للمستوى يستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام.

يجد الذهب الدعم حالياً من تزايد الطلب المحلي مجدداً بسبب توقعات التعويم بالإضافة إلى ارتفاعات في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب تعافي أسعار الذهب العالمي.