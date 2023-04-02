أسعار الذهب اليوم في مصر.. الأوقية تحقق 9% أرباحا بالربع الأول من 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 2-4-2023 هبوط متواصل لليوم الثاني على التوالي ليخسر الجرام نحو 40 جنيها منذ امس لتراجع الطلب بعد طرح بنكي الاهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفوائد مختلفة ومتناقصه.

سعر الذهب

وبعد انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر سجل عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا نحو 2180 جنيها للجرام بدون مصنعية ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالى 1868 جنيها للجرام.

وهبط ايضا سعر الجنيه الذهب في مصر الى مستويات 17440 جنيها في تعاملات اليوم رغم اغلاق بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية اليوم.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعات قوية خلال الربع الأول من عام 2023 بأداء استثنائي ليصبح المعدن هو الرابح الأول في الأسواق المالية، حيث صبت جميع الأزمات والتوترات في الأسواق في النهاية لمصلحة الملاذ الآمن الأول وهو الذهب ليحقق ربعين سنويين متتاليين من المكاسب بشكل قياسي.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال شهر مارس بنسبة 7.8% في أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020 لتسجل خلال الشهر أعلى مستوى منذ عام كامل عند 2009.69 دولار للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2023 ويتخطى 9% محققاً مكاسب للربع الثاني على التوالي.

حقق الذهب مكاسب خلال شهر مارس تخطت 140 دولار وذلك على الرغم من اغلاقه على انخفاض خلال الأسبوعين الماضيين، ليظل مستوى الدعم عند 1950 دولار للأونصة صامد في وجه أي تصحيح سلبي على الذهب، في عملية تجميع زخم كافي لاختراق المستوى النفسي القوي عند 2000 دولار للأونصة.

بداية قوة الذهب كانت قبل ثلاثة أسابيع مع انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي والذي أدى إلى اندلاع أزمة مصرفية في الولايات المتحدة طالت أيضاً بنك سيجنتشر قبل أن تنتقل إلى أوروبا وتسببت في سقوط العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.

لعب الذهب الملاذ الآمن الأهم في الأسواق المالية واكتسب كل الزخم الكافي لاختراق المستوى 2000 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة. قبل أن يبدأ في التراجع بالتزامن مع عودة الهدوء إلى الأسواق المالية بعد التدخلات من قبل صانعي القرار ومنع انتشار الأزمة المصرفية وانتقالها إلى بنوك أخرى.