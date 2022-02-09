اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-2-2022 وعيار 21 يسجل 799 جنيها

عيار 18 يسجل 685 جنيها للجرام
عمر سالم 5:44 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 5:44 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-2-2022 استقرارها المتتالي على مدار اليوم عند أعلى مستوى لها في فبراير الجاري في سوق الصاغة المحلية، عقب ثبات سعر الذهب اليوم عالميا في البورصة العالمية للمعادن منتصف  التعاملات لتستمر أوقية الذهب عند أعلي مستوى في أسبوعين.

ويتوقع عدد من المتعاملين احتمالية صعود سعر الذهب مع تراجع الدولار الامريكي عالمياً ،  فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي والاعلي مبيعاً في مصر نحو 799 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شامله المصنعية.

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الذهب جديد
سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء  9-2-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (913 جنيهات)

ويعد جرام الذهب عيار 24 هو الاعلي سعراً وجودة في مصر من بين مختلف الاعيرة ، ليسجل الجرام نحو 913 جنيها خلال التعاملات المسائية بعد ثباته على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 (799 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل متواصل  على مدار اليوم خلال التعاملات ليبلغ 799 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (685 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثبات ليبلغ 685 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 6392 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6392 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28272 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 913 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1828 دولارًا للأوقية بعد ارتفاعها امس نحو 10 دولارات للاوقية

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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