أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-11-2022.. عيار 21 يخسر 8 جنيهات

بدأت التداولات في سوق الصاغة المحلية على انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-11-2022 علي خلفية تراجع الطلب على المعدن الأصفر محليا بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن وخسارة الأوقية نحو 6 دولارات خلال ثالث أيام التداولات.

وقالت شعبة المعادن بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب انخفض صباحا لينخفض الجرام بقيمة 8 جنيهات ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1226 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1234 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1401 جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بقيمة 8 جنيهات، ليسجل 1401 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1226 جنيها)

واضافت الشعبة ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبط ليفقد 8 جنيهات صباحا في التعاملات ليبلغ 1226 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1052 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18وهو العيار الأقل سعرا محليا ليسجل 1052 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9808 جنيهات)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 64 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 9808 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43401 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.401 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1711 دولارا نهاية اليوم.

ويسود تذبذب في سعر الذهب بالتعاملات العالمية على خلفية زيادة سعر الفائدة الأمريكية، فيما قد يتغير سعر المعدن الأصفر محليا حال تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.