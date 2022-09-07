أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-9-2022.. وعيار 21 يواصل التراجع

تراجع طفيف سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-9-2022 مطلع تعاملات اليوم في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، مع خسارة أوقية الذهب نحو 4 دولارات بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال التداول ليخسر المعدن حزءا من مكاسبه القوية التى حققها على مدار الأسبوع.

وانخفض الجرام بقيمة جنيهين صباح اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1106 جنيهات، مقارنة بسعره مساء أمس والذي بلغ 1108 جنيهات بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-9-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1263 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1263 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1106 جنيهات)

وانخفض مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف نتيجة هبوط أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1106 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (948 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ، ليبلغ العيار الأقل سعرا محليا نحو 948 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8848 جنيها)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليسجل نحو 8848 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 39153 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 1.263 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1703 دولارات بعد تراجع الأوقية من 1713 دولارا مع ارتفاع صعر الدولار عالميا أمام باقي العملات.