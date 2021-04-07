اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-4-2021 وتراجع عيار 21

ارتفاع الدولار يهبط بسعر الذهب
عمر سالم 2:48 م, الأربعاء, 7 أبريل 21 2:48 م, الأربعاء, 7 أبريل 21

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عاودت أوقية الذهب عالميا تراجعها بشكل طفيف في بداية تعاملات البورصة العالمية للمعادن في لندن ثالث أيام تعاملاتها الأسبوعية لتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 7-4-2021، في منتصف التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية.

وتراجع سعر الذهب محليا عالميا بعد استقراره يومين، بنحو جنيهان ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 759 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره أمس التى سجلت 761 جنيها، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

الذهب
سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-4-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (868 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 868 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (759 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 759 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (651 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 651 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6072 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6072 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26912 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 868 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1733 دولارا ببداية التعاملات.

سعر الذهب في مصر يتراجع مع صعود الدولار

وشهدت  السندات الأمريكية ارتفاعا عالميا مع صعود الدولار، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الاستثمار في أدوات أخرى خلاف المعدن الأصفر، ولكن يشهد السعر حاليا حالة من التذبذب.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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