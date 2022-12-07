أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-12-2022.. وعيار 21 يخسر 70 جنيهًا

تذبذب مستمر يسجله أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-12-2022 بشكل ملحوظ مطلع تعاملات اليوم في سوق الصاغة، متأثرة بانخفاض سعر الأوقية عالميا بتداولات البورصة العالمية للمعادن مع تذبذب الأسواق المحلية صعودا وهبوطا بشكل عنيف لم يحدث من قبل.

ووفقا لمصادر بشعبة الذهب بالغرف التجارية، فإن المعدن الأصفر فقد 70 جنيها من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1700 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 1770 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع وجود طلب ملحوظ محليا .

سعر الذهب اليوم

وترصد “بوابة المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-12-2022 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1940 جنيها)

وهبط بقوة سعر جرام الذهب عيار 24 ، وسط عدم استقرار على مدار يومين، ليسجل 1940 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1700 جنيه)

كما انخفض بشكل حاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هبوط أوقية الذهب عالميا لتبلغ 1700 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1455 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1455 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13600 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد نحو 560 جنيها ويسجل نحو 13600 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 60140 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ليسجل حوالي 1.940 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1772 دولار ، فيما تحرك امس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.