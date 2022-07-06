أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-7-2022.. وعيار 21 يعاود الصعود

صعود طفيف تحاول من خلاله بورصة المعادن العالمية التعافي بعد انهيار أمس في سعر أوقية الذهب، لترتفع أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-7-2022 مجددا بشكل طفيف في بداية التعاملات، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا.

وأكد عدد من تجار الذهب صعود مسار المعدن الأصفر بعد انهياره أمس لأقل سعر في 3 أشهر وفقدانه نحو 26 جنيها للجرام، ليربح اليوم سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر جنيهين ليسجل نحو 966 جنيها، مقارنة مع سعر الجرام أمس والذي سجل 964 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

شعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-7-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1104 جنيهات)

وأضاف التجار أن سعر الذهب عيار 24 ارتفع جنيهين ، وسجل أعلى سعر في مصر الآن ليبلغ 1104 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (966 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الارتفاع مثل باقي الأعيرة ، ليبلغ 966 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (828 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعر محليا نظرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 828 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7728 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها ليبلغ نحو 77828 للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 34224 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.104 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتشهد التعاملات في البورصة عدم استقرار فيما ربح المعدن الأصفر عالميا نحو 6 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1772 دولار .