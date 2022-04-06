أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-4-2022.. وتراجع عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-4-2022 تراجعا طفيفا في بداية تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر ، بعد خسارة أوقية الذهب نحو 4 دولارات في تداولات البورصة العالمية للمعادن ثالث أيام التداول ليهبط سعر الذهب اليوم عالميا مع جني المستثمرين أرباح المعدن الأصفر.

وتراجع جرام الذهب لكافة الأعيرة بقيمة جنيهين ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 976 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 978 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6-4-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1115 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر جزءا من قيمته ، ليسجل 1115 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (976 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هبوط أوقية الذهب صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 976 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (836 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة جنيهين ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 836 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7808 جنيهات)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7808 جنيهات، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 34565 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.115 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لنحو 1931 دولارا ، مع استمرار تذبذب التعاملات في البورصة العالمية.