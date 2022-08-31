أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-8-2022.. وعيار 21 يسجل قفزة جديدة

اشتعلت بشكل ملحوظ أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-8-2022 بعد صعودها بشكل كبير خلال التداولات الصباحية في سوق الصاغة، على خلفية صعود سعر الدولار محليا أمام الجنيه، كما أن هناك تذبذبا في سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن وسط ترقب للقرارات الاقتصادية العالمية.

وقال عضو شعبة الذهب نادي نجيب، إن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا واصل تحقيق أرباحه محليا بشكل قوي منذ بداية الأسبوع ليبلغ 1096 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس 1090 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31-8-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1245 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 صباحا ليربح نحو 6 جنيهات، وهو الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1245 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1096 جنيها)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من ارتفاع الطلب ليقفز بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1096 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (940 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 940 في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8768 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 48 جنيها ليبلغ نحو 8768 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعدت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38595 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.245 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1723 دولار.

وربحت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية نحو 10 دولارات للأوقية لتواصل مكاسبها بالإضافة إلى ارتفاع الطلب محليا.

وأضاف التاجر أن سعر الذهب في مصر يستفيد من صعوده عالميا بالإضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحليه والعرض والطلب محليا.