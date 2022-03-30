قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30-3-2022 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ما ساهم في تحرك المعدن الأصفر عالميا.

وارتفع الذهب محليا بقيمة تقارب 7 جنيهات للجرام، ليعوض جزءا من خسائره التي حققها منتصف اليوم، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 977 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام منتصف اليوم التى سجلت 970 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب

ويقوم موقع “المال” فى التقرير التالي بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 30-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1116 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا الان بقيمة نحو 7 جنيها ، خلال التعاملات الآن ليبلغ 1117 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (977 جنيها)

واوضح ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد ارتفاع سعر الذهب عالميا ، ليربح مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 977 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (836 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 836 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7816 جنيها)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صعوده ليبلغ نحو 7072 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34596 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.116 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1936 دولار .