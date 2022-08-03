أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-8-2022.. وعيار 21 يخسر 4 جنيهات

بعد ارتفاع كبير ومتواصل لأيام شهدت أعيرة المعدن الألأصفر هبوطا جماعيا متأثرة بتراجع سعر اوقية الذهب ثالث ايام تداولات بورصة المعادن العالمية صباحا ، وينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 3-8-2022 بشكل ملحوظ بداية تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات .

ووفقا لمسئولين بشعبة الذهب بالغرفة التجارية ، فإن هناك توقعات بمعاودة الذهب الصعود مجددا في ظل التوترات بين الصين وتايوان بسبب زيارة نانسي بيلوسي رئيسة النواب الامريكية لتايوان، فيما يبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 1030 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 1034 جنيها، غير متضمنة المصنعية.





سعر الذهب في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 3-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1178 جنيها)

وفقد سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4 جنيهات ، ليسجل 1178 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1030 جنيه)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر تراجعه في التعاملات ليبلغ 1030 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (877 جنيهًا)

وتسبب تراجع سعر الاوقية في انخفاض جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا ليسجل 877 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8240 جنيه)

كما خسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36518 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.178 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1769 دولار صباح اليوم.