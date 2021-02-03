أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-2-2021 وثبات عيار 21

بدأت التعاملات المحلية على استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-2-2021 متأثره بثبات سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بلندن بعد انخفاضها بقوة نهاية تعاملات امس لتستقر اليوم عند نفس مستوياتها بشكل ملحوظ.

ولم يشهد سعر أوقية الذهب اي تغير يذكر في التعاملات الآن ليتأثر السعر محليا ، ويبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 808 جنيهات للجرام، وهي نفس سعر الاغلاق امس بنهاية تعاملات اليوم ، غير شاملة المصنعية.

وتقوم “المال” في التقرير التالي بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر في تعاملات اليوم الاربعاء 3- 2- 2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (923 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، يسجل 923 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 808 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (694 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا ليبلغ 694 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27720 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 923 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1836 دولارًا.

الصاغة : الوقت الحالى الافضل للاستثمار مع هبوط س

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوقت الحالى هو الانسب للشراء مع هبوط سعر الذهب في مصر وتسجيله مستويات متدنيه ، لكنه بالرغم من ذلك مازال الطلب منخفض.

وأضاف نجيب، لـ”المال”، ان اسعار الذهب مرشحه للصعود الطفيف خلال تعاملات اليوم وذلك في منطقة 810-813 جنيها للجرام عيار 21

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.