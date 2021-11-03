اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-11-2021 وتراجع عيار 21

عيار 21 يسجل 781 جنيها للجرام
عمر سالم 12:27 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 12:27 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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سجل سعر الذهب تراجعا بعد صعود على مدار يومين ليفقد المعدن الأصفر مكاسبه مجددا، وتنخفض أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-11-2021 بشكل ملحوظ بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع حالة ملحوظة من المستثمرين في البورصة العالمية للمعادن لجني الأرباح وسط توقعات بمعاودة الصعود.

وفقد الجنيه الذهب الآن في السوق المحلية نحو 16 جنيها كما خسر الجرام جنيهين، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا الآن نحو 781 جنيها، مقارنة بسعره في تعاملات مساء أمس التى سجلت 783 جنيها، غير متضمنة المصنعية، وسط ركود كبير في المبيعات.

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الذهب جديد1
الذهب جديد1

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (893 جنيها)

 وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بقيمة جنيهين بعد ان سجل تراجعا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 893 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 781 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا بشكل ملحوظ على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 781 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (670 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليسجل 670 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6248 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الان نحو 16 جنيها وسجل الجنيه الذهب نحو 6248 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27683 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 893 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 10 دولارات لتسجل نحو 1782 دولارا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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