أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-6-2022.. وعيار 21 يواصل الانخفاض

سجلت بورصة المعادن هبوطا جديدا في ثالث أيام التداول، حيث انخفض سعر الأوقية بقيمة 7 دولارات ما انعكس على أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-6-2022 لينخفض مجددا في سوق الصاغة بالتعاملات الصباحية لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع تدني الطلب على المعدن الأصفر.

وقال عضو شعبة الذهب نادي نجيب ، إن جميع أنواع الذهب هبطت اليوم بنحو 3 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1000 جنيه، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1003 جنيهات، غير شامل المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1144 جنيها)

واستمر سعر جرام الذهب عيار 24 في التراجع اليوم بمصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1144 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1000 جنيه)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعا جديدا مع هبوط أوقية الذهب عالميا ليبلغ 1000 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (857 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 خلال تعاملات اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 857 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8000 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8000 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 35464 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 1.144 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وخسرت أوقية الذهب عالميًّا نحو 7 دولارات خلال التعاملات لتسجل نحو 1819 دولارا ، على خلفية تحرك سعر الدولار عالميا بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية.