أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-12-2021 وتراجع عيار 21 جنيهين

شهدت البورصة العالمية تذبذب متواصل على مدار تعاملات الاسبوع ليهبط مجددا سعر الذهب اليوم في ثالث ايام التعاملات عقب ارتفاعات امس ، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-12-2021 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع قيام المستثمرين بحالة بيعية للمعدن الاصفر .

وبالرغم من هبوط الاسعار الا انها مازالت عند مستويات مرتفعه فيما تراجع سعر الجنيه الذهب الان في السوق المحلي نحو 16 جنيها ، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا الآن نحو 791 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات مساء امس التى سجلت 793 جنيها، غير متضمنة المصنعية ، وسط ركود كبير في المبيعات

أسعار الذهب اليوم في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29–12-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بقيمة جنيهان الان بعد ان سجل هبوط بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 791 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض بشكل ملحوظ على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 791 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6328 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الان نحو 18 جنيها ويسجل نحو 6328 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستمر سعر أوقية الذهب عيار 24 في الانخفاض ليسجل نحو 27993 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 10 دولارات لتسجل نحو 1806 دولار.