أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-9-2022.. وتراجع عيار 21

انخفض سعر الجنيه الذهب ، وتراجعت معه أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-9-2022 بشكل طفيف في صباح تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات الآن ، بعد هبوط قوي في سعر أوقية الذهب بنحو 16 دولارا في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط عدم استقرار عالمي.

وخسر جرام الذهب في مصر 4 جنيهات في التعاملات ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1121 جنيها ، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1125 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-9-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1283 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1283 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1121 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة انخفاض أوقية الذهب ليفقد نحو 4 جنيهات اليوم في التعاملات ليبلغ 1121 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا محليا ليسجل 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8963 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8963 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 39773 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ لحوالي 1.283 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت البورصة العالمية تداولاته‍ا اليومية على انخفاض ملحوظ في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1617 دولارا.