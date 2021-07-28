أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-7-2021 وثبات عيار 21



استقرار جديد شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-7-2021 بعد صعوده في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، ليشهد ثباتا في اليوم الثالث للتعاملات في البورصة العالمية للمعادن مع ثبات في سعر أوقية الذهب وسط ترقب لعدد من البيانات الأمريكية والأوروبية.

ولم يشهد سعر جرام الذهب صباح اليوم أي تغير، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-7-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (903 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقرارا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 903 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيها)

فيما لم يسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اي تغير بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 789 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27998 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1799 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.