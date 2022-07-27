أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-7-2022.. وعيار 21 يرتقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي



استقرار جديد وترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول مصير سعر الدولار ومدي تأثيره على سعر الذهب اليوم عالميا خلال التداول في البورصة العالمية للمعادن، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-7-2022 استقرار في مستهل التعاملات الصباحية بسوق الصاغة.

وتسود توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار للسيطرة على التضخم والذي سجل اعلي مستوي منذ 40 عاما، مما يؤثر بالسلب علي سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي والذي يبلغ نحو 986 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1128 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 1128 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى والأقل تشكيلا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (986 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد واصل استقراره صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 986 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (848 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 848 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7888 جنيها)

واستقر صباح اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7888 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34968 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.128 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار متواصل انتظارا لقرار الفيدرالى الامريكى خلال التعاملات اليوم نحو 1724 دولارًا للأوقية.