أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-4-2022.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

انخفضت جميع أعيرة المعدن الأصفر مع تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-4-2022 في بداية تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات الآن ، مع خسارة أوقية الذهب نحو 10 دولارات بتعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث أيام التداول وترقب الأسواق.

وخسر سعر جرام الذهب في مصر نحو 10 جنيهات في التعاملات الآن ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1105 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1115 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-4-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (12664 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليبلغ نحو 1264 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1105 جنيهات)

فيما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بانخفاض أوقية الذهب ليهبط في التعاملات ويسجل 1105 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (945 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوطا ليسجل أقل سعر محليا عند 945 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8840 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 48 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 37184 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 لحوالي 1.264 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهار سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليصل لنحو 1893 دولارا صباح اليوم وهو أقل سعر في أسبوعين مع صعود عوائد السندات الأمريكية وإعلان الفيدرالى الأمريكي رفع سعر الفائدة.