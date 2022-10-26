أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-10-2022.. وارتفاع عيار 21

ارتفع سعر المعدن الأصفر بالسوق المحلية لليوم الثالث على التوالي مع صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-10-2022 بمحال الصاغة بمختلف المحافظات بعد تحرك سعر الأوقية نحو الصعود في تعاملات البورصة العالمية للمعادن لتتجاوز 1660 دولارا بعد هبوط عنيف مطلع الأسبوع.

وبلغت أرباح الجرام جنيهين صباح اليوم و13 جنيها أمس ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1133 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والبالغ نحو 1131 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب صباح اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1294 جنيها)

اشتعال متواصل شهده سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بقيمة نحو 15 جنيها علي مدار اليوم وأمس ، ليبلغ 1294 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1133 جنيها)

وواصل جرام الذهب عيار 21 قفزاته كباقي الأعيرة خلال التداولات ليبلغ 1133 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (962 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 2 جنيها صباحا ليسجل 962 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 9064 جنيها)

واستفاد ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 16 جنيها ليبلغ نحو 9064 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما ارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 محليا بنحو 40114 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.294 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ربح سعر أوقية الذهب عالميًّا حوالى 5 دولارات خلال التعاملات اليوم نحو 1663 دولار.

واستفاد سعر الذهب في مصر من تحرك الاوقية عالميا نتيجة تذبذب سعر الدولار عالميا امام باقي العملات لكن مازال المعدن الاصفر يسجل مستويات منخفضة خلال الفترة الحالية.