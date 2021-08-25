أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-8-2021 وعيار 21 يتراجع بقوة

تذبذب ملحوظ في التعاملات بالبورصة العالمية في اليوم الثالث صعودا وهبوطا يدفع سعر اوقية الذهب للتراجع في التعاملات الآن ، ويهبط معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 25-8-2021 بشكل طفيف في مطلع تعاملات اليوم الصباحيه في محال الصاغه بالسوق المحلي .

كما يتأثر سعر الذهب في مصر بنظيره العالمي حيث تراجع السعر الآن بقيمة جنيهان ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس المسائية التى سجلت 791 جنيها، غير متضمنة المصنعية. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 25-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب الان عيار 24 الأعلى جودة بشكل طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيه)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم ليسجل عيار 21 في التعاملات الآن نحو 789 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (675 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 6312 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27931 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1795 دولارًا.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ان سعر الذهب في مصر يهبط مع تراجع سعره عالميا على خلفيه صعود سعر الدولار عالميا مما يذهب بالمستثمرين للاستثمار في الدولار وادوات الدين ويخفض الطلب على المعدن الاصفر

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه