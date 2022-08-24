أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-8-2022.. وارتفاع عيار 21

واصل المعدن الأصفر صعوده بشكل طفيف مطلع التداولات اليوم في بورصة لندن للمعادن ، بمنتصف تعاملات الأسبوع لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-8-2022 بشكل ملحوظ صباحا عقب تحرك سعر الذهب اليوم بالبورصة نحو 5 دولارات للأوقية الواحدة.

جنيهان هما قيمة صعود الذهب في مصر ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن لنحو 1077 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1075 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-8-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1231 جنيها)

يحاول سعر جرام الذهب عيار 24 تعويض خسائره التي حققها مطلع الأسبوع ، وهو الأعلى سعرا في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1231 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1077 جنيها)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ ليبلغ 1077 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليبلغ 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8624 جنيها)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8624 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 38161 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.231 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بتحركات سعر الدولار والسندات الأمريكية ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1752 دولارا.