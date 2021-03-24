اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-3-2021.. وصعود عيار 21

تذبذب سعر الذهب وعيار 21 يسجل 766 جنيها
عمر سالم 12:41 م, الأربعاء, 24 مارس 21 12:41 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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تذبذب كبير تشهده أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-3-2021، ليعاود المعدن الأصفر الارتفاع مجددا في بداية التعاملات اليومية في تعاملات سوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود سعر الذهب اليوم في بورصة المعادن العالمية بلندن في منتصف تعاملات الأسبوع.

سعر الذهب في مصر غير مستقر، حيث يشهد صعودا وهبوطا على مدار تعاملات اليوم ولكن في نطاق ضيق حيث يرتفع ويهبط في نطاق 3-4 جنيه وليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 766 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التى سجلت 764 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 24-3-2021.

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سعر جرام الذهب عيار 24 (876 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 876 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى

سعر جرام الذهب عيار 21 (766 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  صعودًا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 766 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (655 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 655 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6128 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27126 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 876 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1738 دولارًا.

إقبال على شراء عيار 18

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان هناك اقبال على شراء الذهب عيار 18 نظرا لانخفاض سعره وتنوع موديلاته واشكاله وتمتعه ببريق اقوي ويتماشي مع الحالة الاقتصادية للمواطنين

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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