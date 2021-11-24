أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-11-2021 وتراجع عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم تراجعا جديدا في البورصات العالمية، ليواصل المعدن الأصفر خسائره القوية والتي بدأها منذ أول الأسبوع، لتتراجع معه أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-11-2021 بشكل طفيف في مطلع تعاملات اليوم بالتزامن مع قيام المستثمرين خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن بالبيع بعد صعود سعر الدولار.

وفقد الجنيه الذهب في تعاملات سوق الصاغة نحو 8 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا الآن نحو 787 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات مساء أمس التى سجلت 788 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تختلف من محل لآخر ومن عيار لآخر.

سعر الذهب

وتنشر بوابة “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (899 جنيها)

خسر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو جنيه بعد أن سجل تراجعا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 899 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (787 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 787 جنيه؛ وهو العيار الأكثر مبيعا وانتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا هبوطا محليا ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6296 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن بشكل ملحوظ وسجل نحو 6296 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27870 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 899 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما هبط سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل قوي خلال التعاملات اليوم بنحو 10 دولارات لتسجل نحو 1790 دولارا.