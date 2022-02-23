اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-2-2022 وعيار 21 يقفز جنيهين

عيار 21 يسجل 831 جنيها للجرام
عمر سالم 7:41 م, الأربعاء, 23 فبراير 22 7:41 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

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عاودت أوقية الذهب ارتفاعاتها ليتأثر بها سعر الذهب اليوم في آخر تعاملات، اليوم، في بورصة المعادن العالمية بعد صعود على مدار  اليوم بشكل طفيف ، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-2-2022 في نهاية التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، وسط تذبذب في التعاملات على مدار اليوم.

ويترقب المتعاملون والمستثمرون الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يربح سعر الذهب الآن جنيهين للجرام، ليشهد سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي صعودا الآن نحو 831 جنيها للجرام، بعد تسجيله صباح اليوم خلال التعاملات نحو 829 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التى تحدد وفقا لكل عيار طبقاً لنادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

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سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 23-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (946 جنيهًا)

وقال نجيب ان سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع مثل باقي الأعيرة ،  وهو الأعلى سعرا في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 946 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأغلي لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (831 جنيهًا)

جنيهين أيضاً هما قيمة أرباح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ في التعاملات، ليبلغ 831 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (711 جنيهات)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليًا ليسجل 711 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6648 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 16 جنيها ليبلغ نحو 6648 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 29326 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 946 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1908 دولارا.

وربحت اوقية الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم نحو 9 دولارات للأوقية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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