أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-11-2022.. وعيار 21 يواصل اشتعاله

ارتفاع جديد مع بداية تعاملات سوق الصاغة في مختلف المحافظات سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-11-2022 لتواصل مستوياتها التاريخية في السوق المحلي، على خلفية صعود سعر الدولار أمام الجنيه، برغم هبوط سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن.

وعلمت “المال” من عضو شعبة الذهب نادي نجيب، أن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر استمر في تحقيق أرباحه محليا بشكل قوي منذ بداية الأسبوع ليبلغ نحو 1334 جنيها للجرام، بعد تسجيله أمس نحو 1338 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1524 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 اشتعاله بالسوق المحلي ليربح نحو 4 جنيهات، وهو الأعلى سعر في مصر ليبلغ 1524 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1334 جنيها)

كما حقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مكاسب جديدة صباحا بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 1334 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1145 جنيهًا)

واضاف نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا سجل ارتفاع ليبلغ 1145 فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10642 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 32 جنيها ليبلغ نحو 10642 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعدت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 47244 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.524 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من السعر محليا انخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1737 دولار.

واوضح نجيب ان سعر الذهب في مصر يستفيد من صعوده عالميا، إضافة إلى سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية والعرض والطلب محليا.