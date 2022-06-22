أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-6-2022.. وعيار 21 يخسر 4 جنيهات

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، عن هبوط سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن بشكل ملحوظ وخسارتها أكثر من 15 دولارا للأوقية ، تسبب في انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-6-2022 بشكل ملحوظ خلال بداية تداولات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات.

وأضاف نجيب للمال ، أن جرام المعدن الأصفر فقد نحو 4 جنيهات محليا ، ليتراجع سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1002 جنيه للجرام، مقارنة بسعره خلال أمس التى سجلت 1006 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1146 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ بعد ثبات يومين ، ليسجل 1146 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1002 جنيه)

فيما انهار سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر مع انخفاض أوقية الذهب ليتراجع نحو 4 جنيهات في التعاملات ليبلغ 1002 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (858 جنيهًا)

وتأثرت أيضا بتراجع سعر أوقية الذهب لينخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا ليسجل 858 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8016 جنيها)

كما خسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8016 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35588 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.148 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1825 دولارا صباح اليوم.