أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-9-2022.. واشتعال عيار 21

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-9-2022 بشكل ملحوظ صباحا بمحال الصاغة ، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن بحوالى 7 دولارات للأوقية ، وسط انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري.

وعلمت “المال” من نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا ، أن الذهب في مصر سجل صعودا بقيمة 5 جنيهات ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية إلى نحو 1125 جنيها، مقارنة مع أسعار الجرام مساء أمس التى سجلت 1120 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-9-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1283 جنيها)

وقال نجيب إن سعر جرام الذهب عيار 24 صعد بقوة ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1283 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1125 جنيها)

وواصلت أسعار الذهب عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الأعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1125 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (964 جنيهًا)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 964 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9000 جنيه)

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 40 جنيها ليسجل نحو 9000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39773 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.283 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1673 دولار مع تخوفات من هبوطها مجددا.