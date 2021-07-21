اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-7-2021 وتراجع عيار 21

عيار 21 يتراجع ليسجل 790 جنيها
عمر سالم 7:33 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21 7:33 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-7-2021 بشكل طفيف بعد رحلة صعود سجلتها محدوده ، لينخفض سعر الذهب ويفقد بعض مكاسبه بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، مع هبوط سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية.

وسجل جرام الذهب في مصر تراجع بقيمة جنيهان للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 790 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 792 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب
سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 21-7–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (904جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيه)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني  في التعاملات ليبلغ 790 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6328جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6328 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28013 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1809دولارًا.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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