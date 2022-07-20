أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-7-2022.. وارتفاع عيار 21

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-7-2022 الارتفاع مجددا في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية، بعد تسجيل بورصة المعادن ارتفاعًا طفيفًا في سعر الذهب اليوم عالميا ليعاود الصعود بالتزامن مع هبوط الطلب على المعدن محليا.

قال هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب سجل صعودًا بنحو 5 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 980 جنيهًا للجرام، بعد هبوطها أمس لنحو 975 بتعاملاتها، غير متضمنة المصنعية والتي تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1120 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 مجددا بالسوق المحلية بعد الصعود عالميا ليرتفع محليا، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1120 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 (980 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن 5 جنيهات مثل باقي الأعيره في التعاملات ليبلغ 980 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (840 جنيهًا)

فيما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 محليا ليسجل 840 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والاقل سعرا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7840 جنيها)

40 جنيها قيمة مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربحت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 150 جنيها نحو 34720 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.120 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1710 دولار مع استمرار توقعات المتعاملين بمواصلة المعدن الأصفر للصعود عالميا.

وارتفع الطلب محليا على الجنية الذهب وشراء سبائك الذهب وهناك طلب متزايد ما ساهم في زيادة السعر مجددا داخل سوق الذهب وهبط الطلب على المشغولات.