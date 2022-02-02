أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2-2-2022 وتراجع عيار 21 جنيهين

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 2-2-2022 هبوطا بشكل طفيف في بداية تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات اليوم ، بعد انخفاض مفاجئ في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وتراجع سعر الذهب اليوم عالميا خلال التعاملات الان ، بأكثر من 7 دولار للاوقية الواحدة ثالث ايام تعاملاتها.

وفقد جرام الذهب اليوم في مصر جنيهين من قيمته للجرام في التعاملات الان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 790 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 792 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب الان

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 2-2-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (902 جنيها)

وشهد جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر هبوط بشكل ملحوظ ومتواصل منذ تعاملات امس ، ليسجل 902 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (790 جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 2 جنيها في التعاملات الصباحية ليبلغ 790 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6320 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أكثر من 16 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27958 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1798 دولار.