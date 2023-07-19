أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-7-2023.. عيار 21 يرتفع ويسجل 2165 جنيها

هدوء في التداولات العالمية لبورصة المعادن الدولية جعل سعر الأوقية يستقر عند أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر، بعد أرباح حققتها الأوقية بنحو 22 دولارًا، لتعاود أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-7-2023 الارتفاع في منتصف تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات لتستفيد من تحرك الأونصة عالميًّا.

وما زالت محالّ الصاغة تعاني تراجع الطلب على المعدن الأصفر، على الرغم من أن السعر عالميًّا حقق قفزة قوية، لكن الركود تسبَّب في ضغوط على الذهب محليًّا، فيما ارتفع سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر عند مستويات 2165 جنيهًا غير شامل المصنعية، مقارنة بنحو 2160 جنيهًا صباحًا.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-7-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2475 جنيهًا)

وعاود المعدن الأصفر التحرك صعودًا في التداولات المسائية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر 2475 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2165 جنيهًا)

وارتفع بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2165 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1856 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليستفيد من ارتفاع الأوقية عالميًّا ليربح 5 جنيهات في التداولات المسائية ليبلغ نحو 1856 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17320 جنيهًا)

أرباح طفيفة حققها الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيهًا ليسجل نحو 17320 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

أما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصرية فقد صعدت لتبلغ 76725 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.475 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وحافظ سعر أوقية الذهب على مكاسبها في تداولات بورصة المعادن خلال تداولات اليوم، وسط ترقب لسعر الدولار أمام بقية العملات ليسجل سعر الأوقية 1977 دولارًا.