أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-10-2022.. وارتفاع معروض عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم خلال تداولاته عالميا ومحليا في ثالث أيام التداول ببورصة المعادن العالمية ثبات أوقية الذهب ، فيما تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-10-2022 استقرارها في مطلع التعاملات الصياحية بسوق الصاغة مع توقعات انخفاض السعر مساء.

وانخفض الذهب بشكل ملحوظ على مدار اليومين الماضيين قبل أن يستقر صباحا ، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1108 جنيهات، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-10-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1270 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1108 جنيهات)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1108 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا ، وسط ارتفاع المعروض من الذهب في سوق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8864 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 8864 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39270 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومازالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذبا في فقد شهد سعر أوقية الذهب ثباتا اليوم عند 1640 دولارًا للأوقية.