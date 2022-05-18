أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-5-2022.. وعيار 21 يخسر 15 جنيها

تراجعت جميع أعيرة المعدن الأصفر وهبطت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-5-2022 بشكل ملحوظ خلال بداية تعاملات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات ، مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وسعر الأوقية نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن وسط التذبذب.

15 جنيها قيمة تراجع سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1070 جنيها، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1085 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-5-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير، ليسجل 1215 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1070 جنيها)

وانهار سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر مع انخفاض أوقية الذهب ليتراجع نحو 15 جنيها في التعاملات ليبلغ 1070 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهات)

وساهم تراجع سعر الدولار في انخفاض سعر جرام الذهب اليوم لعيار 18 ، وهو الأقل سعرا ليسجل 910 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8560 جنيها)

كما خسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 120 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 37665 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1815 دولارا صباح اليوم.