أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-8-2022.. وعيار 21 يقفز 10 جنيهات

صعود جديد بسعر الذهب لليوم الثاني على التوالي في تعاملات مع ارتفاعه في البورصة العالمية للمعادن ، ويقفز أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-8-2022 مجددا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم ، مع توقعات بمواصلة الصعود وتعزيز مكاسبه محليا.

وقفز الجرام في تعاملات سوق الصاغه بقيمة 10 جنيهات صباحا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1075 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس التى سجلت 1065 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 17-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1226 جنيها)

وبلغت ارباح سعر الذهب عيار 24 نحو 10 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات نحو 1226 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1075 جنيه)

وعزز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مكاسبه الصباحيه خلال التداولات ، ليبلغ 1075 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الاقل سعرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8600 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8600 جنيه، ليربح 80 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38006 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.226 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ويسود التعاملات في البورصة عدم استقرار فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 3 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1777 دولار .

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب محليا الى تحرك التعاملات ووجود مضاربات في التعاملات داخل السوق ما تسبب في ارتفاعه محليا