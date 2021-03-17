أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-3-2021.. وثبات عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-3-2021، استقرارا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة المحلية، على خلفية عدم تغير سعر الذهب اليوم عالميًّا في بورصة المعادن العالمية في لندن ثاني أيام تعاملاتها.

ولم تشهد أسعار أوقية الذهب أي تغيرات تذكر، ليتأثر بها سعر الذهب في مصر ويبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 765 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التى لم تتحرك، غير شاملة المصنعية. الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (874 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 874 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته هي الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (765 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ ليسجل 765 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (657 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا ليبلغ 657 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27062 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 873 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1729 دولارًا.

تذبذب سعر الذهب في مصر

ويتذبذب سعر الذهب في مصر وعالميا حيث يصعد جرام الذهب ارتفاع وانخفاض بمقدار جنيهان في نفس النطاق علي خلفيه صعود وهبوط سعر الدولار عالميا وارتفاع عوائد السندات الأمريكية ، مما يصيب المستثمرين بحيرة حول الاستثمار في المعدن الأصفر من عدمه.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.