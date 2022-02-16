أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 16-2-2022 وعيار 21 يرتفع جنيهين

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا جديدا بعد انخفاض أسعار اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن أمس، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 16-2-2022 بشكل طفيف في مطلع تعاملات اليوم ليعوض جزءا من خسائره ، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا.

وسجل الذهب محليا ارتفاع بقيمة جنيهين في مصر ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 810 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام مساء امس التى سجلت 808 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

المشغولات الذهبية فى مصر

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 16-2-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (927 جنيها)

وتحول سعر جرام الذهب عيار 24 الان من التراجع الى الارتفاع بقيمة جنيهين ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 927 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (810 جنيه)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، ليصعد مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 810 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (696 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 696 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6480 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28737 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 927 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بالخلاف بين روسيا والولايات المتحدة والمخاوف من اجتياح روسيا للاراضي الاوكرانيه ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1856 دولار.